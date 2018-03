Palmeiras deve se fechar no Mineirão O Palmeiras deverá ter Alex para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, quarta-feira à noite no Mineirão, mas isso não significa que o técnico Celso Roth adotará um esquema ofensivo. O treinador do Palmeiras deixou aberta a possibilidade de escalar o volante Taddei ao lado de Fernando, Galeano, Alex e Lopes e fechar o meio-de-campo para enfrentar o Cruzeiro, em partida que decidirá qual das duas equipes passará às semifinais da Taça Libertadores da América. Com isso, um atacante deixaria o time, que será definido amanhã à tarde num treinamento no centro de treinamento do América. Celso Roth deu a entender que seu time atuará fechado no Mineirão. "O Cruzeiro joga com três volantes, embora digam que o Ricardinho é um meia", fustigou o técnico, acusado por parte da torcida de armar o time com excesso de volantes e preocupações defensivas. No jogo de ida entre os dois times, na última quarta-feira, no Palestra Itália, houve empate em 3 a 3. Um novo empate, por qualquer placar, levará a decisão aos pênaltis.