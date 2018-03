Palmeiras deve ter Leonardo na 4ª O lateral Leonardo Moura, emprestado pelos próximos seis meses ao Palmeiras, ainda está fora de ritmo. A informação foi passada pelo próprio treinador Vanderlei Luxemburgo na tarde deste domingo. No entanto, sua escalação para a partida de quarta-feira contra o Vasco, pela segunda rodada do Grupo D da Copa dos Campeões, não está descartada. "É um jogador que ficou parado por muito tempo. Confesso que no amistoso contra o River (vencido pelo Palmeiras por 4 a 0 sábado) ele não foi nem de longe o jogador que costuma ser", avaliou Luxemburgo. Leonardo está sendo submetido a uma carga extra de exercícios. O preparador físico Walmir Cruz garante que o lateral não tem condições de jogar uma partida inteira. "No máximo 70 minutos", aponta, lembrando que não teve oportunidade de realizar uma avaliação específica do jogador. "Mas acredito que, por ser leve, deverá entrar em forma rapidamente." A indefinição do time que enfrentará o Vasco deve continuar até esta terça-feira. Se Leonardo não começar jogando, Arce deverá ser escalado na lateral direita. Caso Leonardo inicie o clássico, o paraguaio deverá ser deslocado para o meio-campo. Neste caso, um dos volantes, entre Magrão, Fabiano Eler e Paulo Assunção, deixaria o time, com mais possibilidades para Magrão, que no amistoso contra o River integrou o time reserva, que jogou o primeiro tempo. Nesta segunda-feira o goleiro Marcos deve desembarcar em Teresina, após uma semana de folga. Luxemburgo afirmou neste domingo que prefere avaliá-lo antes de escalá-lo ou não na partida contra o Vasco. O treinador também negou que exista uma negociação aberta com Romário para que o atacante dispute o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. "Qualquer jogador adoraria jogar aqui, mas eu garanto que com Romário não houve contato algum."