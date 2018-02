Palmeiras deve ter Magrão em Criciúma Superando até mesmo as expectativas mais otimistas, o volante Magrão se recuperou da fratura na mão esquerda e deverá ser a principal novidade no Palmeiras para enfrentar o Criciúma, nesta quarta-feira, às 21h40, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogador participou normalmente do treino coletivo desta segunda-feira à tarde na Academia de Futebol, não sentiu dores e diz estar preparado para voltar à equipe. ?A vontade de atuar é muito grande. Provei nos treinos que tenho condições de ajudar o Palmeiras?, afirmou Magrão. A posição do jogador conta com a aprovação do técnico Jair Picerni. ?Consultei-o para saber de suas condições e mostrou que está à vontade. Pela sua importância para a equipe, conto com ele para a partida?. Porém, de acordo com o treinador, a única dúvida para a escalação de Magrão é a avaliação que o trio de arbitragem fará antes da partida na proteção utilizada pelo atleta na mão esquerda. ?Se o árbitro entender que a proteção não traz risco de ferir algum jogador adversário, ele será liberado. Mas precisamos aguardar a decisão.? O volante demonstra confiança e acredita que estará em campo. ?Nesta terça-feira, o Departamento Médico colocará uma nova proteção, menor e mais leve e por isso acho que não haverá problema.? A opinião do médico do Palmeiras, Vinícius Martins, é mais cautelosa. ?Prefiro aguardar para liberar o atleta. Ainda faremos uma nova avaliação antes da viagem para Santa Catarina.? Porém, Magrão não hesitou em garantir sua escalação. ?A última palavra é minha.? Com a volta de Magrão, Correia, titular na vitória por 5 a 1 sobre o Operário, perdeu lugar na equipe. O meia Zinho também continuará no banco de reservas.