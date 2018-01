Palmeiras deve ter Washington no ataque Autor de três gols no treino coletivo desta quinta-feira, o atacante Washington saiu na frente de Ricardinho na disputa para entrar no lugar de Sérgio Gioino, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas o técnico Paulo Bonamigo ainda não confirmou a escalação do Palmeiras para o jogo de domingo, contra o Paysandu, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Gioino, o Palmeiras não terá o volante Alceu, também suspenso. Nessa posição, o mais provável é que Bonamigo escale o zagueiro Daniel. Com a escalação de Daniel, o Palmeiras volta a utilizar a formação com três zagueiros, no esquema 3-5-2. Agora, para confirmar a escalação da equipe, Bonamigo só precisa definir o que será feito com Pedrinho, um dos destaques do Palmeiras na virada de sábado, sobre o Vasco, no Palestra Itália. O jogador ainda não está pronto para jogar os 90 minutos, segundo o preparador físico Sullivan Dallavalle, mas pode suportar bem a metade disso. Bonamigo ainda estuda se escala Pedrinho no primeiro tempo ou se repete a estratégia do último jogo, fazendo o meia entrar na etapa final, quando os outros jogadores já estiverem mais desgastados.