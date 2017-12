Palmeiras deve vender o meia Michael para a Ucrânia

Endividado, o Palmeiras já admite publicamente que terá de vender um jogador nos próximos meses para equilibrar suas finanças. O meia Michael é o maior candidato. Ele interessa ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. "Fomos procurados na semana passada e já encaminhamos ao Palmeiras esse interesse do Dínamo", diz Neco Cirne, empresário do meia. A negociação aconteceria na reabertura do mercado europeu - entre julho e agosto. "Estamos atentos a esse período. Infelizmente, será preciso vender alguém. É a realidade do futebol brasileiro", lamenta o diretor Savério Orlandi. Outro diretor, Genaro Marino, admite que o clube recebeu "sondagens por vários atletas, e o Michael é um deles." A proposta dos ucranianos pelo meia chegaria a US$ 6 milhões, algo em torno de R$ 12 milhões. Na Cesta de Atletas, Michael é avaliado em US$ 3,6 milhões. Os investidores que fazem parte do projeto teriam, portanto, um lucro de 66%. O Monaco, da França, já havia sondado Michael há dois meses. "Estamos esperando que esses interesses se tornem propostas concretas", diz Genaro Marino. "Por enquanto, foram só sondagens." A dívida do Palmeiras está em R$ 17 milhões, segundo o diretor de planejamento Luiz Gonzaga Belluzzo. A oposição chuta um valor bem maior: R$ 42 milhões. Segundo Belluzzo, essa discrepância é gerada pelas diferentes formas de se analisar um fluxo de caixa. Ou seja: mesmo com a projeção do recebimento de todas as receitas do clube no ano, a dívida seria de R$ 17 milhões. O rombo tem gerado atrasos no pagamento dos jogadores. Já são 20 dias neste mês, nos valores referentes a maio. Segundo a diretoria, os salários serão quitados na semana que vem - após o clássico com o Corinthians, sábado, no Morumbi. Quem deve ser vendido nos próximos dias é o meia Marquinho, que tem proposta do futebol árabe. Como seu contrato expira em dezembro, esta é a única chance de o Palmeiras lucrar com ele. O meia Cristian, que está emprestado ao Náutico, também tem proposta da Arábia. Outro que deve dar retorno financeiro ao clube é meia-atacante Marcinho, trocado por Martinez e Leandro com o Cruzeiro. Na negociação feita em janeiro, ficou acertado que o Palmeiras receberia 25% da venda de Marcinho - acertada nesta terça-feira pelo Cruzeiro, com o Saint-Étienne, da França. O valor não foi revelado, mas a imprensa mineira especula algo em torno de R$ 12 milhões, o que renderia R$ 3 milhões ao Palmeiras. Mesmo com a venda de Marcinho, Marquinho e Cristian, além da quantia arrecada com os projetos Cesta de Atletas e Sócios Remidos, o Palmeiras não sairia do buraco. A negociação de um titular seria necessária. "Quando as propostas chegarem, vamos conversar com a comissão técnica e avaliar se há um reserva para a posição. Se houver, a gente faz negócio", diz Genaro Marino.