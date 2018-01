Palmeiras deve voltar ao 4-5-1 O Palmeiras jogará pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, precisando da vitória. Mesmo assim, o técnico Jair Picerni deverá voltar a utilizar o esquema 4-5-1. O volante Claudecir, que cumpriu suspensão, tem condições de jogo e pode entrar no lugar de Muñoz, que teve atuação regular no empate de sábado, contra o Rio Branco por 1 a 1. ?Podemos jogar de forma ofensiva mesmo com um atacante (Anselmo)?, explicou o treinador. Picerni acredita que, com a classificação para a segunda fase, o grupo do Palmeiras se sentirá menos pressionado e poderá jogar melhor do que nas últimas partidas, quando apostou no ?futebol de resultado?. O elenco, que folgou domingo, treina em dois períodos nesta segunda-feira. O atacante Carlos Castro, que teve sua documentação regularizada, está à disposição da comissão técnica, mas dificilmente será aproveitado contra o São Caetano. Política ? O economista e conselheiro da oposição Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, derrotado por Mustafá Contursi nas eleições de janeiro, tomará posse nesta segunda-feira como presidente do Governo Paralelo da Sociedade Esportiva Palmeiras. O grupo terá a participação de conselheiros da oposição, como Seraphim del Grande, e de torcedores. O objetivo fiscalizar a atual administração.