Palmeiras deverá ter cinco alterações A equipe do Palmeiras poderá ter até cinco alterações para a partida deste sábado à tarde, contra o São Raimundo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Por conta de contusões, suspensões e opções táticas do técnico Jair Picerni, as mudanças deverão ocorrer em todos os setores. Na defesa Picerni deverá promover as estréias do zagueiro Daniel (ex-São Caetano) e do lateral-esquerdo Lúcio. Daniel entra no lugar do improvisado Alceu e Lúcio ganha a vaga de Marquinhos, que deve ir para o banco de reservas. Alceu deixa a zaga e será deslocado para o meio-de-campo. Vai assumir o lugar do volante Fábio Gomes, que terá de cumprir suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Náutico, na rodada anterior. Ainda no meio-de-campo, Correa deverá assumir a vaga do volante Magrão, contundido. No ataque, Anselmo deve entrar no lugar de Edmílson, também contundido. A partida Palmeiras x São Raimundo está marcada para às 16 horas deste sábado, no Parque Antártica. O time paulista ainda corre atrás da primeira vitória. Até agora, em três jogos, empatou duas e perdeu uma.