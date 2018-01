Palmeiras deverá ter mistão contra Vila Nova Com o título simbólico de campeão da fase de classificação da Série B do Brasileiro quase garantido, o Palmeiras terá um time praticamente reserva na partida de sábado contra o Vila Nova, no Palestra Itália, às 16h. Além de não contar com Elson, Vágner Love, Daniel, Lúcio, Baiano (suspensos), Magrão, Alceu e Pedrinho (contundidos), o técnico Jair Picerni pensa em poupar Marcinho, que está com um cartão amarelo, e Diego Souza. Assim, jogadores que não estão sendo aproveitados, como os zagueiros Daniel Marques e Denis, o lateral-direito Daniel, o lateral-esquerdo Marquinhos e os volantes Adãozinho e Fábio Gomes, devem ganhar uma chance. Mesmo com tantos desfalques, Picerni afirma que o jogo terá a mesma importância dos demais. ?Vai valer três pontos, não vai? Por isso, a responsabilidade terá de ser a mesma. Quem falar que faremos um treino de luxo está completamente equivocado. As peças vão mudar, mas a filosofia será a mesma. O time está cada vez mais solto, e a vitória de sábado passado sobre o Avaí (6 a 1) ilustra bem o que eu disse.? O treinador já faz projeções pensando na segunda fase. E deve levar o grupo para treinar em uma cidade do interior na semana que vem. Atibaia, Extrema e Jarinu estão sendo consideradas na Academia.