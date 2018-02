Palmeiras devolve jogador ao Figueirense A diretoria do Palmeiras devolveu o meia Oliveira, contratado há pouco mais de duas semanas junto ao Figueirense. Exames de rotina realizados no Instituto do Coração, em São Paulo, mostraram que o atleta sofre de problemas cardíacos. De acordo com o diagnóstico inicial, os médicos acreditam que ele tenha miocardiopatia hipertrófica assimétrica, o mesmo problema do zagueiro Serginho, do São Caetano, morto em outubro do ano passado durante uma partida contra o São Paulo no Morumbi. Oliveira, de 22 anos, será submetido a novos exames e se o resultado for confirmado, ele poderá ser obrigado a abandonar o futebol.