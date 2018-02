Palmeiras: Dia D para Vagner Love Amanhã é o dia D para o Palmeiras. A diretoria do clube vai esperar o depósito da primeira parcela do pagamento do CSKA, da Rússia, pela transferência de Vágner Love. Se o dinheiro cair na conta até o fim do dia, o jogador estará fora do clássico contra o São Paulo, domingo. Caso contrário, a partida deverá marcar a despedida do jogador, que após o confronto deixa o clube para ser integrado à seleção brasileira que disputará a Copa América. Entre os dirigentes do Palmeiras, a maioria acredita que o dinheiro só chegará ao clube na semana que vem. Isso porque o último detalhe do acordo, o contrato entre Vágner e o CSKA, foi assinado hoje na Alemanha por Cláudio Guadagno, seu procurador, e por Evandro de Oliveira, que descobriu o atacante e vai receber parte do valor da transferência. Enquanto isso, o jogador treinava normalmente na Academia de Futebol, junto com os titulares que vão atuar domingo. Defesa - Ao mesmo tempo em que aguarda a definição sobre Vágner Love e também sobre Jardel, que ainda não retornou de Fortaleza, o técnico Estevam Soares trata de preparar sua equipe para o clássico e defender alguns jogadores que considera injustiçados pela torcida, como Diego Souza e Lúcio. "Não entendo por que a torcida pegou esta implicância com Lúcio", desabafou. Para mostrar que as críticas da torcida são infundadas, o técnico lembrou que o jogador tem sido o mais acionado do time e usou como exemplo as estatísticas que reuniu da partida contra o São Caetano.