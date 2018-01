Palmeiras: Diego busca nova redenção O prata da casa palmeirense Diego Souza, de 21 anos recém-completados, vive um ano dos mais conturbados. Começou a temporada em alta, como titular da camisa 10. Perdeu espaço, foi o pivô da demissão do técnico Estevam Soares e acabou afastado. Voltou três jogos depois, teve atuação de gala contra o Ituano, em Itu, e fez as pazes com a torcida. Prestigiado, ganhou voto de confiança do atual treinador Candinho, e elogios de Emerson Leão, do rival São Paulo. Caiu de novo de produção e, vaiado insistentemente pela torcida, foi de novo afastado, pelo próprio Candinho. Neste domingo, às 18 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas, está escalado novamente como titular contra a Ponte Preta. E promete nova redenção. "Confio no meu trabalho e acho que isso vai acabar logo. É jogar e fazer gols que tudo passa", diz o meia, sobre as vaias da torcida que, contra o Marília, há uma semana, começaram desde a escalação e o acompanharam a cada lance. Para poupá-lo e evitar que as vaias afetassem toda a equipe, Candinho sequer o relacionou contra o União Barbarense, na terça. "As vaias estavam prejudicando o time. O professor (Candinho) foi inteligente de ter me poupado. Nossa fase no Paulista não é boa, então me escolheram como culpado. Mas estamos bem na Libertadores", diz Diego. O meia vem amadurecendo rápido, mesmo que à força, e já lida melhor com a cobrança. "Não me sinto injustiçado. A torcida tem o direito de cobrar, é até bom. Estou num clube grande", afirma. "E as vaias foram só contra o Marília. Acho que é só uma meia dúzia. Não tenho problema com as grandes torcidas. Se fosse com o estádio lotado, a gente não ia nem ouvir." Embora inconstante, Diego tem a confiança de Candinho e deve permanecer no time. Recentemente, o são-paulino Leão fez elogios ao seu futebol e disse até que gostaria de vê-lo no clube do Morumbi. "Minha história com o Leão é antiga. Vem desde quando estive no Cruzeiro. Ele já demonstrou interesse, mas o Palmeiras não me libera. Eu gostaria de trabalhar com ele um dia. Meu contrato aqui vai até 2008, quem sabe até lá ele não vem para o Palmeiras? O mundo dá voltas." Neste domingo, Diego será, de novo, o principal responsável pela armação do ataque palmeirense. O meia Cristian está suspenso e Pedrinho, contundido. Ao seu lado, terá provavelmente Marcel, enquanto a dupla de ataque será Warley e Ricardinho porque o titular Osmar também se machucou e volta aos treinos na terça. No gol, Marcos volta após servir a seleção. Com 23 pontos na nona colocação, o Palmeiras luta para embalar visando a Libertadores, enquanto a Ponte, 14.ª com 18, preocupa-se com a ameaça de rebaixamento. "Vai ser um jogo difícil", afirma Candinho. "Nessa hora, todo time que está em baixo dá tudo. Mas nós vamos jogar tranqüilos, são eles que têm que ganhar. Nossa grande motivação é começar uma seqüência de vitórias para a Libertadores."