Palmeiras: Diego segue no lugar de Marcos Ainda não vai ser neste sábado, em Presidente Prudente, que a torcida do Palmeiras vai ver a volta do goleiro Marcos ao time. Hoje, o jogador confirmou que ainda não recuperou totalmente a forma física e Diego será titular mais uma vez contra o Marília, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi transferido porque o Estádio Bento de Abreu está interditado. "Infelizmente não posso jogar ainda", disse Marcos, cuja pré-temporada foi prejudicada por um acidente de moto sofrido durante as férias. Na ocasião, o jogador sofreu várias escoriações que prejudicaram os movimentos. O goleiro afirma que atualmente está com apenas 20% da capacidade física e, sendo assim, é melhor Diego, "que está 100%", ser mantido na posição de titular. "Mas vou fazer de tudo para estar em condições na quarta-feira", afirmou Marcos, que diz não temer uma perda de posição. Hoje, os astros do time não foram os titulares, mas os reservas, em especial Correia, que marcou um gol olímpico, e Muñoz, que fez dois na vitória sobre o Paulista por 5 a 2. Ao contrário de outros tempos, quando mostrava insatisfação por não ser aproveitado no time titular, Muñoz preferiu um discurso mais conciliador. "Quero conquistar meu espaço devagarinho", declara o atacante, que prefere deixar nas mãos de Jair Picerni a decisão de escalá-lo ou não no time titular. Para o jogador, o mais importante neste momento é ter sempre a oportunidade de jogar. O mesmo acontece com Correia. "Acho que o que aconteceu contra o Paulista serviu para provar que o Palmeiras não tem apenas um time bom, mas todo um grupo forte."