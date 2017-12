Palmeiras dispensa lateral Ivandro O lateral-esquerdo Ivandro, contratado pelo Palmeiras terça-feira junto ao Sport, foi dispensado nesta sexta-feira pelo diretor de Futebol, Sebastião Lapola. Segundo o dirigente, o fato de o jogador ser pouco conhecido da imprensa e dos torcedores irritou o presidente Mustafá Contursi, que pediu a sua liberação imediata. ?O Mustafá me chamou para uma reunião e perguntou quem era o Ivandro. Disse a ele que era um lateral de boas qualidades, mas não adiantou. O presidente alegou que estava sofrendo muitas pressões de conselheiros e diretores e ordenou que o contrato fosse cancelado.? Lapola contratou Ivandro depois de assistir a uma fita do jogador em uma partida pelo Guarani contra a Portuguesa no ano 2000. O negócio não teve a aprovação do treinador Vanderlei Luxemburgo. O meia Fernandes, dispensado por Luxemburgo há três semanas, está de volta ao Palmeiras. O Figueirense, dono de seu passe, exigiu que o clube do Parque Antártica se responsabilize pelo tratamento de uma lesão na virilha do jogador.