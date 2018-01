Palmeiras dispensa mais 2 jogadores Aos poucos, a diretoria do Palmeiras vai desmanchando o elenco que levou o clube para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Os dois últimos dispensados foram o lateral-direito Leonardo Moura e o atacante Nenê, na noite de segunda-feira. Antes deles, já haviam deixado o Palestra Itália os zagueiros César e Marco Aurélio, o lateral-esquerdo Rubens Cardoso, os volantes Jeovânio e Paulo Assunção e o atacante Itamar. "Nossa intenção era manter tanto um quanto outro, mas infelizmente isso não foi possível. O Leonardo nos informou, através de seu procurador, que não desejava continuar aqui porque enquanto esteve aqui foi reserva na maior parte do tempo e não aceitaria mais esta situação. Já em relação ao Nenê não houve acordo entre o Palmeiras e o Jundiaí. Enquanto nós queríamos a prorrogação do seu empréstimo, o clube dono de seu passe só aceitava negociá-lo em definitivo", explicou o diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, segundo o site oficial do clube. Leonardo Moura, inclusive, está com quase tudo certo para reforçar o São Paulo na temporada de 2003.