Palmeiras disputa " jogo do ano" Todos os jogadores do Palmeiras sabem que a partida desta quarta-feira contra o Tacuary é a mais importante do ano. O resultado dela é a diferença entre o céu e o inferno, segundo a definição de Claudecir, que entra na equipe. Vencer o Tacuary, às 21h45, no Parque Antártica, e garantir vaga na Copa Libertadores da América é uma obrigação para os jogadores e comissão técnica. Perder significa ?bomba?, de acordo com o técnico Estevam Soares. Claudecir comenta: ?Esse é o jogo das nossas vidas e define a situação do time no ano todo. A gente só pensa em vencer, mas se perdermos vamos ser perseguidos o resto do ano.? O treinador resolveu sacudir o elenco com três mudanças no time que vem de três jogos sem vitórias (duas derrotas no Campeonato Paulista e o empate por 2 a 2 no jogo de ida contra o Tacuary). Entram Bruno, Claudecir e Cristian. Saem André Cunha, Corrêa e Diego Souza. Além disso, Nen, recuperado da contusão no tornozelo esquerdo, retorna ao time. ?Resolvemos mudar porque o time não estava conseguindo os resultados. O André fez uma boa estréia, mas não estava jogando bem. O Corrêa e o Diego Souza até estão bem, mas resolvi mudar por uma questão tática. O Claudecir tem características mais ofensivas e o Cristian é um jogador leve. Acho que este é o melhor time para pegar o Tacuary?, disse Estevam. O goleiro Marcos ainda é dúvida. A definição que sairia nesta terça-feira à tarde foi adiada por mais 12 horas. Um teste nesta quarta pela manhã decidirá pela utilização ou não do goleiro, o jogador mais experiente do elenco palmeirense e que teve um papel importantíssimo na campanha vitoriosa de 99, quando o Palmeiras conquistou o único título sul-americano da sua história. Se Marcos for vetado, entra Sérgio. Apesar de o Palmeiras sair com uma vantagem inicial (pode empatar até por 1 a 1) e a obrigação de buscar o gol ser do time paraguaio, o técnico Estevam Soares vai colocar um time ofensivo para buscar a vitória. ?Não podemos entrar em campo pensando no empate. O Palmeiras é um time grande e vai entrar para vencer.? Warley está confirmado na frente. Experiente, o jogador aceita a pressão da torcida sobre ele. ?Sou o camisa 9, o comandante do ataque. É natural que as cobranças recaiam sobre mim, principalmente quando os gols não estão acontecendo.? Nesta terça-feira, no treino tático ? Estevam não realizou nenhum coletivo antes do jogo contra o Tacuary ? os jogadores treinaram jogadas aéreas e cobranças de pênaltis, que ocorrerão caso a partida termine empatada por 2 a 2.