Palmeiras divulga nova CT na quinta O Palmeiras volta quinta-feira aos treinos e a principal atração será o primeiro contato do técnico Wanderlei Luxemburgo com os jogadores. O diretor de Futebol Sebastião Lapola disse ontem que o Palmeiras deverá apresentar quinta-feira os novos integrantes da comissão técnica: preparador físico, treinador de goleiros, auxiliar-técnico e médicos. ?Estamos fechando os contratos, mas não podemos divulgar ainda nenhum nome?, disse o dirigente. O primeiro reforço do elenco deverá mesmo ser o meia-atacante Rodrigo, do Botafogo-RJ. Adrianinho, da Ponte Preta, é outro que está nos planos do Palmeiras. O clube de Campinas dá a negociação quase certa, em troca do lateral-direito Daniel e do volante Flávio.