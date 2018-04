Palmeiras divulga vídeo e diz provar interferência externa na final

O Palmeiras divulgou na noite desta terça-feira um novo material para criticar a atuação do árbitro Marcelo Aparecido de Souza na final do Campeonato Paulista, no último domingo. O clube editou um vídeo com variados ângulos da câmeras para mostrar que houve interferência externa por parte dirigentes da Federação Paulista de Futebol (FPF) para cancelar a marcação do pênalti em Dudu.

O material gravado por câmeras fixadas na parte superior do estádio mostram a movimentação no túnel de acesso ao vestiário e explicações sobre os desdobramentos. Segundo o clube , o diretor de arbitragem da FPF, Dionísio Roberto Domingos, vai ao gramado para se comunicar primeiramente com o assistente e depois com um dos árbitros reservas, que acabou transmitindo supostamente a informação para o juiz principal.

Entre a marcação do pênalti de Ralf em Dudu, o cancelamento e a posterior retomada do jogo, foram oito minutos de paralisação. Na nota publicada nesta terça, o Palmeiras promete lutar para tentar anular a partida.

Nota oficial do Palmeiras:

As imagens das câmeras de segurança do Allianz Parque, aliadas a outros videos de emissoras de televisão amplamente divulgados, comprovam mais uma vez e agora, de maneira inequívoca e irrefutável, que houve interferência externa para a alteração de uma marcação convicta da arbitragem em campo.

Considerando que trata-se de violação clara das normas da IFAB (International Football Association Board) e do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que deve resultar invariavelmente na anulação da partida, o Palmeiras aguardará o pronunciamento imediato das entidades administrativas do esporte a respeito das providências sobre o assunto, sob pena de adotar todas as medidas cabíveis para garantir a lisura da competição e os seus direitos.