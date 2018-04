Palmeiras diz que está próximo de anunciar Edinho O volante Edinho deve ser o próximo reforço a ser anunciado pelo Palmeiras para 2010. Nesta terça-feira, o vice-presidente Gilberto Cipullo revelou que as negociações com o Lecce, da Itália, evoluíram e a contratação do jogador deve ser definida até quarta-feira.