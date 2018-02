Palmeiras diz que Juninho já está livre O gerente do Palmeiras, Ilton José da Costa, recebeu um telefonema no final da tarde desta terça-feira. Vinha da Escócia. Segundo ele, Juninho Paulista acertou sua liberação do Celtic. O clube escocês, no entanto, garante ter o jogador ainda sob contrato, sem ter recebido qualquer proposta por ele. "O Juninho conseguiu a sua liberação do Celtic. Ele está acertando os últimos detalhes para sair da Escócia. O mais difícil o Juninho já conseguiu, que era acertar a saída. Acredito que no início de abril ele assinará contrato conosco", afirmou Ilton José da Costa. Apesar do Celtic ainda não confirmar o negócio e de faltar assinar com o jogador, o Palmeiras já conta com o reforço de Juninho. "Não dá para discutir o talento do Juninho. É vivido, experiente, acostumado a grandes pressões. Ter um atleta como ele na Libertadores é tudo o que falta ao nosso elenco, que já mostrou ser muito competitivo", disse o diretor de futebol do clube, Hugo Salvador Palaia. Os salários com Juninho estão acertados há cerca de dez dias. O Palmeiras dará R$ 1,3 milhão de luvas e mais R$ 110 mil mensais, por um ano. Juninho pediu um tempo para acertar a sua mudança da Escócia. Ele pretende começar a treinar apenas em abril. Quer o final do mês de março para ficar perto dos seus familiares. Novidades no Palestra - Nesta terça-feira, o Palmeiras também acertou o empréstimo até 31 de dezembro do atacante Thiago Gentil ao clube coreano Daegu. O jogador nunca esteve nos planos de Candinho e preferiu sair a continuar relegado à reserva. Enquanto isso, o departamento médico do Palmeiras, cobrado pela diretoria, assegurou que Muñoz estará recuperado em um mês da operação que fez em maio de 2004 no joelho esquerdo. A esperança é inscrevê-lo para a segunda fase da Libertadores.