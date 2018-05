Palmeiras diz que Love só sai por proposta milionária

O Flamengo terá que pagar caro se quiser contar com Vágner Love na disputa da Copa Libertadores de 2010. Segundo Gilberto Cipullo, vice-presidente do Palmeiras, o clube não abrirá mão de seu atacante, cujo contrato de empréstimo com o CSKA, da Rússia, termina em julho de 2010.

"O nosso objetivo é que ele continue aqui e não vejo outra situação senão essa (que ele siga no Palestra Itália). Fizemos um esforço grande para trazê-lo", lembrou nesta segunda-feira o dirigente. "Ele só sai se for por uma proposta interessante. E milionária."

Evandro Ferreira, procurador do atleta, afirmou que nesta segunda-feira teria uma reunião decisiva com o Palmeiras para definir o futuro de seu cliente. "Não tem nada marcado", desmentiu Cipullo. "Se nós formos procurados, é claro que vamos conversar."

Ferreira disse também que Love exigiu segurança para seguir no Palmeiras. No começo do mês, o atacante foi agredido por três torcedores da torcida organizada Mancha Alviverde. "Na época, propusemos seguranças particulares para os jogadores e ele não quis", recordou Cipullo, que não vai considerar Love mal-agradecido caso ele queira ir para o Flamengo. "Eu até entenderia por tudo o que aconteceu com ele aqui."

Love é flamenguista e foi seduzido pela ideia de jogar ao lado de Adriano na Libertadores. Oficialmente, o Flamengo já confirmou o interesse no centroavante. Já o CSKA abriu as portas para Love, caso ele queira voltar para a Rússia. A equipe vai disputar as oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas se o jogador preferir se transferir para o Rio, a equipe europeia não criará empecilhos.

"Ele voltou ao Brasil porque deseja jogar a Copa do Mundo. O CSKA emprestou o Vágner para o Palmeiras. Para o jogador e o clube, seria bom se ele disputasse a Libertadores pelo Flamengo", afirmou Dionísio Castro, representante do CSKA no Brasil.