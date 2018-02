Palmeiras diz que quer manter Picerni Depois de ser humilhado e eliminado do Campeonato Paulista, o Palmeiras pode perder o técnico. De acordo com o site ´A Bola´, Jair Picerni é o nome mais cotado para dirigir o Marítimo, clube modesto do futebol português, no lugar de Nelo Vingada. O motivo seria o bom trabalho realizado quando dirigiu o Nacional, da Ilha da Madeira. Segundo o site, o Marítimo já tinha tentado contratá-lo no final do ano passado, mas acabou perdendo a disputa para o Palmeiras. Até agora, o clube português não fez proposta. Picerni não foi localizado ontem, mas no Parque Antártica não se admite a troca de treinador. De acordo com os assessores da presidência, a perda do Campeonato Paulista não abalou o conceito de Picerni, principalmente porque o time jogou muito desfalcado contra o Corinthians. O próprio técnico, após a derrota para o Corinthians, disse que a diretoria está se esforçando para reforçar o elenco para a disputa da Copa do Brasil, a prioridade do clube, e o Campeonato Brasileiro da Série B. Leia mais no Jornal da Tarde