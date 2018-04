Palmeiras diz ter chances remotas de contratar Kléber

A diretoria do Palmeiras admitiu nesta quinta-feira que dificilmente irá conseguir contratar o atacante Kléber, atualmente no Cruzeiro, neste ano. O clube paulista já fez várias tentativas para tirá-lo do futebol mineiro, mas fracassou e agora considera remotas as chances de ter Kléber ainda em 2010.

"O Palmeiras insistiu e fez todo o possível para trazer o jogador. Mas o Cruzeiro não quer se desfazer do atleta", afirmou Gilberto Cipullo, vice-presidente de futebol do Palmeiras, revelando que o time mineiro decidiu encerrar as negociações por Kléber.

O dirigente palmeirense, porém, prometeu permanecer atento ao mercado. Além disso, avisou que realizará nova investida caso o Cruzeiro mude sua postura e decida negociar Kléber. "Estamos prontos para voltar a conversar caso este seja o desejo do clube mineiro", completou.