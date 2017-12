Palmeiras do Nordeste também é campeão Confirmando a boa fase do Verdão, o Palmeiras-NE, sucursal baiana do clube paulista, sagrou-se campeão da Taça da Bahia ao empatar por 1 a 1 neste sábado com o Cruzeiro de Cruz das Almas. O jogo foi realizado no Estádio David Caldeira da cidade de Candeias, a provável futura sede do clube, fundado na cidade de Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador. Mesmo com problemas fora de campo com ex-jogadores se queixando que não recebeu indenizações trabalhistas, o Palmeiras-NE jogou bem e obteve o empate, suficiente para ganhar o título. A equipe havia vencido a primeira partida em Cruz das Alvas e podia perder até por 1 a 0 que ficava com o título do torneio.