Palmeiras domina Boca e já se classifica às oitavas da Libertadores

Quem chegou à Argentina sob protestos, volta para São Paulo como o primeiro time classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras conseguiu uma total redenção nesta quarta-feira, ao vencer por 2 a 0 e com pleno domínio o temido Boca Juniors, em La Bombonera, e se garantir com duas rodadas de antecipação na próxima fase.

+ LANCES: Boca Juniors 0x2 Palmeiras

+ Tabela da fase de grupos da Libertadores

A melhor atuação do time no ano veio justamente no aniversário do técnico Roger Machado, encerra um período instável e entra para a história. Foi a primeira vitória palmeirense em la Bombonera pela Libertadores e a quinta de um time brasileiro no estádio pela competição.

Depois de desembarcar em Buenos Aires recebido com algumas cobranças, a missão inicial era clara. Se não se acalmasse em campo, o Palmeiras sentiria a pressão do estádio lotado e se tornaria presa fácil. A equipe, no entanto, mostrou muita maturidade.

O Palmeiras conseguiu controlar a partida e não deixar o Boca criar. Os argentinos só levavam perigo quando o veloz Pavón partia para cima de Marcos Rocha. Uma falta acertou o travessão, inclusive. Fora isso, a equipe alviverde era tão segura que nem parecia alvo de reclamações da própria torcida.

A ferocidade de La Bombonera estava domada e aos 39 minutos o time acabou premiado. Marcos Rocha cruzou e Keno, de cabeça, tirou do goleiro Rossi para fazer 1 a 0. Foi a senha para a equipe argentina começar a querer se impor, de um jeito ou de outro.

Os jogadores do Boca começaram a ficar irritados e causar discussões em campo. A equipe recebeu dois cartões amarelo logos depois e quase chegou ao empate.

O bom primeiro tempo deu segurança para o Palmeiras tentar repetir a atuação na etapa final. Como se diz no futebol atual, era preciso "saber sofrer". Porém o time foi além disso, ao ter uma atuação exemplar, digna de virar modelo para o resto da Libertadores.

O contra-ataque bem armado, os toques pacientes e a defesa segura (Jailson foi bem de novo) eram os pilares da concretização do resultado. Eis que o goleiro do Boca ajudou. Rossi saiu mal após lançamento longo e deu chance para Lucas Lima tocar por cobertura, aos 21 minutos do segundo tempo. Jogo resolvido.

A partir disso o Palmeiras tocou a bola com ainda mais autoridade. Antes do jogo terminar, a torcida argentina já deixava o estádio, enquanto os 2 mil alviverdes, espremidos no canto superior da antes temida La Bombonera, vibravam com o feito do time.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS 0x2 PALMEIRAS

BOCA JUNIORS: Rossi; Jara, Vergini, Magallán e Mas; Nandez, Pablo Pérez e Sebastian Pérez (Reynoso); Tevez (Bou), Pavón e Abila. Técnico: Guillermo Schelotto.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Moisés); Dudu, Borja (Willian) e Keno (Hyoran). Técnico: Roger Machado

Gols: Keno, aos 39 minutos do primeiro tempo. Lucas Lima, aos 21 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Magallán, Ábila, Keno, Marcos Rocha, Pablo Pérez, Nández, Hyoran

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Renda e público: não divulgados.

Local: La Bombonera, em Buenos Aires.