Palmeiras é absolvido por briga O Palmeiras foi absolvido nesta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pela briga de suas torcidas na rua Turiassu, em frente ao Estádio Palestra Itália, no dia do jogo contra a Portuguesa (vitória da Lusa por 2 a 1). Os auditores consideraram que não existe nenhum artigo que culpe o clube pelo incidente no lado de fora no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o absolveram por unanimidade - sete votaram. Assim, os mandos de jogos do time neste Campeonato Paulista estão mantidos. O único palmeirense punido nesta segunda foi o lateral-esquerdo Lúcio, expulso nesta mesma partida. Os mesmos auditores consideraram sua jogada violenta e o puniram com duas partidas de suspensão. Ele cumpriu uma contra o Corinthians e não joga contra o América, nesta quarta-feira.