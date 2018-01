Palmeiras é autuado por Procon por não vender meia-entrada O Palmeiras foi autuado pela Fundação Procon-SP e pode ter que pagar multa que varia de R$ 212,82 a até R$ 3,192 milhões. Isso porque, na quarta-feira, fiscais do órgão de defesa do consumidor estiveram no Palestra Itália e constataram que não estava havendo venda de ingressos de meia-entrada para o jogo desta quinta-feira, contra o Ipatinga, pela Copa do Brasil. Agora, o Palmeiras responderá a processo administrativo por essa autuação, assegurado amplo direito de defesa. De acordo com o Procon, quem promove o jogo deve disponibilizar a venda de meia-entrada sem restrições de quantidade de ingressos, independente de local ou data do evento, horário, postos e dias de venda. O Procon lembra ainda que o direito ao pagamento de meia-entrada em eventos culturais e de lazer é garantido a alunos de ensino fundamental, médio e superior, a professores da rede estadual de ensino e a todo cidadão com 60 anos ou mais. Para validar o direito, basta a apresentação do documento de identificação estudantil, da carteira funcional para os professores da rede estadual e identidade, para os cidadãos com 60 anos ou mais.