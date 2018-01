Palmeiras é base da seleção paulista para amistoso em PE A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta terça-feira a lista dos convocados para o amistoso entre as seleções paulista e pernambucana, que será disputado no feriado de 1.º de maio, no Estádio do Arruda, no Recife, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Não foram chamados atletas de São Paulo, Santos, São Caetano e Corinthians, envolvidos na disputa da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e das semifinais do Paulistão. A exceção é o goleiro Felipe, que defendeu o Bragantino no Estadual e foi contratado nesta segunda-feira pelo time de Parque São Jorge. O atacante Éverton é outro que está a caminho do Corinthians e que foi convocado para o amistoso. Sua contratação, no entanto, ainda não foi fechada. Dessa forma, a base da equipe que vai a Pernambuco é o Palmeiras, que cedeu também o treinador Caio Júnior e o restante da comissão técnica. Confira a lista: Goleiros Diego (Palmeiras) Felipe (Corinthians, ex-Bragantino) Laterais Júlio César (Bragantino) André (Bragantino) Valmir (Palmeiras) Zagueiros David (Palmeiras) Dininho (Palmeiras) Réver (Paulista) Volantes Pierre (Palmeiras) Martinez (Palmeiras) Wendel (Palmeiras) Meias Valdivia (Palmeiras) Michael (Palmeiras) Somália (Bragantino) Atacantes Edmundo (Palmeiras) Finazzi (Ponte Preta) Éverton (Bragantino) Alex Afonso (Bragantino)