Palmeiras e Boca jogam no dia 7 O primeiro jogo entre Palmeiras e Boca Juniors, pelas semifinais da Copa Libertadores da América, será disputado na próxima quinta-feira (dia 7 de junho), às 21h40, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. A Confederação Sul-Americana de Futebol também já definiu que a partida de volta, em São Paulo, no Palestra Itália, será no dia 13, às 21h45. A outra semifinal, entre Cruz Azul e Rosario Central, terá um jogo no dia 7, no México, e outro no dia 14, na Argentina.