Palmeiras e Botafogo discutem Série B Palmeiras e Botafogo têm nesta terça-feira o primeiro contato com a dura realidade da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, durante a realização do Conselho Técnico da competição, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os dois clubes confirmaram presença no encontro, em que a tendência é a de aprovar a mesma fórmula de disputa da Série A, com turno e returno e definição do campeão por pontos corridos. O presidente da Futebol Brasil Associados (que congrega os times da Série B), Peter Silva, assegurou a existência de um consenso para a aprovação da fórmula de disputa. A entidade programou duas reuniões antes da realização do Conselho Técnico, uma para a noite desta segunda e outra para a manhã de terça, para discutir extra-oficialmente o formato do campeonato. Palmeiras e Botafogo também foram chamados. "Os dois vão disputar a Série B. Não existe mais espaço para virada de mesa", garantiu o presidente da Futebol Brasil Associados. "Me reuni com o Mustafá (Contursi, presidente do Palmeiras) na sexta-feira e ele me assegurou que não vai entrar na Justiça, mas vai tentar falar com o presidente da CBF para permanecer na Série A. Sem sucesso." O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, também vai participar da reunião desta terça-feira e confirmou que não vai fazer nenhuma exigência para permanecer na primeira divisão. Mas, ele ressaltou que se alguém tentar alguma manobra não deixará que o seu clube seja o único prejudicado. Após aprovarem a fórmula de disputa da Série B, o próximo passo dos clubes será o de negociar os direitos de transmissão do campeonato. De acordo com Peter Silva, as TVs Globo, SBT e Record já fizeram propostas, mas não atingiram o valor mínimo exigido. "A segunda divisão custa para as equipes cerca de R$ 30 milhões", revelou o dirigente. "Queremos, evidentemente, um pouco mais e deveremos acertar com mais de uma emissora. Não haverá exclusividade."