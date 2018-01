Palmeiras e Botafogo empatam sem gols A torcida do Palmeiras fez sua parte, voltou a lotar o Palestra, mas o time foi incapaz de vencer o Botafogo-RJ neste sábado à tarde. O empate de 0 a 0 manteve a equipe paulista distante das primeiras colocações da Série B do Brasileiro. Sábado que vem, o adversário será o América Mineiro, em Belo Horizonte. O goleiro Marcos isentou o grupo de responsabilidade pelo resultado. "Jogamos bem, mas o goleiro do Botafogo (Max) é muito bom." O Palmeiras apresentou um futebol cadenciado e pouco objetivo desde o início. Manteve a posse da bola durante a maior parte do tempo, mas o goleiro Max só foi acionado em chutes de longa distância. A torcida apoiou o quanto pôde, mas já aos 40 minutos mostrava irritação com o jogo burocrático. Mas a tarefa do Botafogo também foi facilitada pela falta de ousadia do técnico Jair Picerni, que escalou o time com três zagueiros, Daniel, Alceu e Adãozinho. Manteve a defesa segura, mas abriu mão da força no ataque, já que coube apenas a Diego Souza a responsabilidade pela armação das jogadas. Magrão, apagado, segurou muito a bola e não foi o jogador vigoroso de jornadas anteriores. Os alas Alessandro e Lúcio, embora técnicos, tiveram dificuldades para furar o paredão armado pela equipe carioca, que concentrou até oito jogadores na frente da área. Menos mal que Picerni percebeu o erro e deu atenção ao coro da torcida. No intervalo, colocou Muñoz em lugar de Adãozinho. No primeiro tempo, a torcida praticamente não vibrou. Aos quatro minutos, Alceu quase surpreendeu de falta. Lúcio, também em lance de bola parada, obrigou Max a espalmar a bola para escanteio 11 minutos depois. Apenas aos 31 o time paulista voltou a incomodar com Diego Souza, que arriscou da intermediária para uma grande defesa do goleiro do Botafogo. Quatro minutos depois, o time carioca perdeu o lateral-esquerdo Daniel, expulso pelo caratinense Giulliano Bozzano após cometer uma falta no ataque. Mas o panorama pouco se alterou. "Está faltando tranquilidade", reclamou o atacante Vágner ao descer para o vestiário. A velocidade de Muñoz incendiou a torcida mas o Palmeiras continuou insistindo em jogadas pelo meio na etapa final. Chances foram criadas apenas nos erros do adversário. Aos 12 minutos, após uma saída de bola equivocada de Fernando, Thiago Gentil recebeu a bola mas chutou cruzado à esquerda de Max. Muñoz teve sua primeira chance cinco minutos depois, mas cabeceou por cima do gol. O Botafogo recuava cada vez mais, e só ameaçou em faltas cobradas por Sandro que Marcos defendeu. Aos 32 minutos, Alessandro, que já havia recebido cartão amarelo, reclamou do árbitro e foi expulso. Seis minutos depois, Edivaldo serviu Almir, mas o atacante se assustou com a presença de Marcos e desperdiçou a principal chance do Botafogo na partida. Classificação