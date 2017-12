Palmeiras e Botafogo voltam à Série A Após um ano do rebaixamento à Segunda Divisão, Palmeiras e Botafogo voltaram neste sábado à noite à elite do futebol brasileiro. O time paulista derrotou o Sport-PE por 2 a 1, em Garanhuns, somou 13 pontos e sagrou-se campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Já a equipe carioca garantiu o vice-campeonato e a vaga ao bater o Marília por 3 a 1, no estádio Caio Martins.