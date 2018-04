Palmeiras e Corinthians buscam vaga Palmeiras e Corinthians tentam garantir vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado, na abertura da terceira rodada. Os dois vão decidir a classificação em confrontos diretos, mas em situações diferentes. O Palmeiras, líder do grupo G com seis pontos, joga pelo empate com o Figueirense, que tem 4, às 16 horas, no Palestra Itália, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Na preliminar, Corinthians-AL e Serrano-PB só cumprem tabela. O Corinthians tem uma missão mais difícil. Precisa vencer o Santo André, que tem a vantagem do empate. Os dois times dividem a liderança do grupo E, com seis pontos, mas o time do ABC tem melhor saldo de gols - 6 contra 5. O jogo será disputado no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, às 16 horas, com transmissão ao vivo pela RedeTV. Na preliminar, Bangu e São Gonçalo, ambos sem nenhum ponto, também só cumprem tabela. Quatro clubes já estão garantidos na segunda fase: Palmeiras B, Ponte Preta, Santos e Grêmio. Dos 64 clubes que iniciaram a competição, apenas 16 vão disputar a segunda fase. A terceira rodada será completada no domingo, com mais 28 jogos. Dois jogos foram disputados nesta sexta-feira, pelo grupo H, em Capivari. Na preliminar, o Remo venceu o Paraná por 3 a 2, chegando aos três pontos. Na outra partida, o Guarani assumiu a liderança da chave (4 pontos), ao ganhar o Capivariano por 4 a 1. A vaga será definida apenas na última rodada. O Guarani enfrenta o Remo, enquanto o Capivariano joga contra o Paraná.