Palmeiras e Corinthians empatam: 1 a 1 Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1, neste domingo, no Estádio do Morumbi. O resultado foi melhor para os corintianos, que jogaram com um a menos desde os 21 minutos do primeiro tempo (Fabrício foi expulso) e seguem isolados na liderança do Campeonato Brasileiro. Já os palmeirenses viram a disputa pelo título ficar bem mais longe depois desse resultado no clássico. O Corinthians saiu na frente no clássico deste domingo, que levou mais de 34 mil torcedores ao Morumbi. Em grande jogada individual, o atacante argentino Tevez abriu o placar aos 20 do primeiro tempo. Mas o Palmeiras empatou dois minutos depois, com Juninho cobrando pênalti. A nota triste do clássico paulista foi a morte de um torcedor antes do jogo. O palmeirense Diogo Lima Borges, de 23 anos, foi baleado numa briga com corintianos na Estação Tatuapé do Metrô, na zona leste de São Paulo (SP).