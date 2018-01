Palmeiras e Corinthians empatam: 3 a 3 Corinthians e Palmeiras, com seus times "B", realizaram neste domingo de manhã, no Estádio Palestra Itália, um clássico digno das tradições dos rivais, mas válido pela nona rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O jogo foi bem disputado, com muitos gols, algumas expulsões e até briga. O empate de 3 a 3 deixou o Corinthians ainda invicto e líder do Grupo 3, com 18 pontos. O Palmeiras segue na lanterna, com cinco. O confronto contou com ingredientes comuns aos adversários, com os jogadores Júlio César, do Palmeiras; e Renato e Nilton, ambos do Corinthians, expulsos, por jogada violenta. No final do jogo, os jogadores dos dois times se desentenderam, mas a turma do "deixa disso", serenou os ânimos. O Corinthians abriu 2 a 0, com dois gols de Willian, de cabeça, no primeiro minuto e aos 34´. Um minuto depois, Júlio César diminuiu e Marquinho empatou aos 45 minutos. Ele próprio virou o placar aos seis minutos da etapa a final, com o Corinthians chegando ao empate somente aos 25 minutos, com Jonny. Pelo mesmo grupo, o Ituano venceu o Bragantino por 2 a 0 e ficou na vice-liderança, com 15 pontos. O Independente venceu a Portuguesa, no Canindé, por 3 a 2. O time de Limeira é o terceiro colocado, com 13 pontos. Outros grupos - No Grupo 1, o Rio Claro perdeu para a Ferroviária em Araraquara, por 2 a 0. Mesmo assim, o time permanece na vice-liderança, somando 15 pontos. A Ferroviária tem 13 na terceira colocação. O Rio Preto permaneceu na liderança do Grupo 2 ao bater fora de casa o Marília, por 1 a 0. O time do técnico Vilson Tadei está com 17 pontos. Mirassol, 11 pontos, e Oeste, 14 pontos, empataram em 0 a 0, ficando, respectivamente, nas quarta e terceira posições. No Grupo 4, o Juventus, vice-líder com 14, e o Santos B, quinto, com 11 pontos, empataram em 2 a 2. O São Paulo (com o time B), que sábado perdeu para o Nacional, por 3 a 1, é o lanterna, com apenas quatro pontos. Confira os resultados da nona rodada: Sexta-feira - XV de Piracicaba 1 x 2 Matonense e Noroeste 1 x 0 Araçatuba. Sábado - Nacional 3 x 1 São Paulo e Grêmio Barueri 5 x 0 Internacional de Limeira. Domingo - Palmeiras 3 x 3 Corinthians; Mirassol 0 x 0 Oeste; Ferroviária 2 x 0 Rio Claro; Ituano 2 x 0 Bragantino; Santos 2 x 2 Juventus; e Portuguesa 2 x 3 Independente. Classificação dos grupos da primeira fase: Grupo 1) 1.º - Comercial, 15 pontos (5 vitórias); 2.º - Rio Claro, 15 (4 vitórias); 3.º - Ferroviária, 13; 4.º. Botafogo, 10; 5.º XV de Piracicaba, 8; 6.º- Matonense, 6 (2 vitórias); 7.º - Sertãozinho, 6 (1 vitória). Grupo 2) 1.º - Rio Preto, 17 pontos; 2.º - Noroeste, 14 (4 vitórias); 3.º - Oeste, 14 (3 vitórias); 4.º - Mirassol, 11; 5.º - Taquaritinga, 9; 6.º - Marília, 5; 7.º - Araçatuba, 4. Grupo 3) 1.º - Corinthians, 18 pontos; 2.º - Ituano, 15; 3.º - Independente, 13; 4.º - Guarani, 12; 5.º - Portuguesa, 7; 6.º - Bragantino, 6; 7.º - Palmeiras, 5. Grupo 4) 1.º - Grêmio Barueri, 17 pontos; 2.º - Juventus, 14; 3.º - EC Osasco, 12; 4.º - Nacional, 11 (2 gols de saldo); 5.º - Santos, 11 (1 gol de saldo); 6.º - Internacional de Limeira, 5; 7.º - São Paulo, 4.