Palmeiras e Corinthians na semifinal Em partidas bem diferentes, Corinthians e Palmeiras colaboraram para dar ao atual Campeonato Paulista um toque de emoção que, até as quartas-de-final, não existia. Os arqui-rivais vão se encontrar nas semifinais, em dois jogos, nos dias 5 e 9 de março. O outro confronto será conhecido nesta quinta-feira, com os vencedores das partidas entre São Paulo x Santo André e Portuguesa Santista x Guarani. O Corinthians conquistou a vaga entre os quatro melhores ao passar pelo União Barbarense. A equipe do técnico Geninho levou um susto com o gol adversário, mas conseguiu virar para 2 a 1 e, mesmo sem um futebol convincente, seguiu na competição. As emoções da quarta-feira ficaram reservadas mesmo para o estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Lá, o Palmeiras, sem mostrar muita técnica, mas com garra e disposição de sobra, despachou o São Caetano - até então com 100% de aproveitamento no Paulistão - com vitória por 2 a 0. A expulsão de dois atletas (Pedro e Claudecir) e do técnico palmeirense, Jair Picerni, serviu para aumentar ainda mais a dramaticidade da partida. Os destaques foram o goleiro Marcos e o atacante Thiago Gentil, que entrou para marcar os dois gols. O resultado, além de revigorar a equipe do Palmeiras, consolidou a sina do Azulão de São Caetano, famoso por "amarelar" em momentos decisivos.