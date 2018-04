Palmeiras e Corinthians vão abrir treinos à torcida na véspera da final

Palmeiras e Corinthians vão encerrar a preparação para a final do Campeonato Paulista de formas idênticas. No sábado às 10h da manhã, véspera da decisão, marcada para domingo à tarde, no Allianz Parque, as duas equipes vão fazer treinos abertos à torcida nas respectivas arenas, para contarem com o apoio do público antes de decisão.

O primeiro time a anunciar o treino aberto foi o Corinthians. O clube vai abrir a arena no sábado pela manhã e vai repetir a programação já utilizada em outras vésperas de clássico, como no próprio encontro com o Palmeiras, válido pela primeira fase da competição. No ano passado, antes de enfrentar o rival, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe treinou diante de 32 mil torcedores.

O Palmeiras também confirmou a realização do treino aberto no Allianz Parque. Será a primeira vez que o clube abrirá um trabalho no estádio para a presença dos torcedores. Inicialmente a atividade final antes do clássico estava marcada para a Academia de Futebol, porém acabou alterada depois de a diretoria acatar o recorrente pedido do público para um treino aberto.

No primeiro jogo da final, no sábado, o Palmeiras ganhou por 1 a 0 do Corinthians com gol de Borja. Para confirmar o título, no domingo, o time alviverde joga por um empate. Em caso de vitória alvinegra por um gol de diferença, a decisão ira para os pênaltis.