Palmeiras e Crefisa devem selar renovação dia 15

Palmeiras e Crefisa já estão em estágio avançado de negociação para oficializar a renovação de contrato de patrocínio master por mais um ano. O acordo deve ser selado por volta do dia 15 de fevereiro, pouco depois da eleição para o Conselho Deliberativo do clube, que tem como um dos principais candidatos o casal José Roberto Lamacchia e Leila Pereira, proprietários da empresa.

As bases estão definidas: o vínculo será por mais uma temporada, com investimento de R$ 80 milhões. O acordo atual venceu no último dia 21 e era de R$ 66 milhões anuais. A equipe continuará com a marca no uniforme normalmente porque o contrato permite a utilização do anúncio no uniforme até um mês depois do fim.

A data para confirmar a renovação foi escolhida para depois da eleição no Conselho Deliberativo para não gerar desgaste ao casal dono da Crefisa. A candidatura de ambos causou desentendimento entre o atual presidente, Maurício Galiotte, apoiador da chapa, e o antigo mandatário, Paulo Nobre, que viu irregularidades na postulação dos dois por entender que não atendem aos requisitos de antiguidade no quadro de sócios do clube.

Os empresários têm como principal apoiador político o ex-presidente Mustafá Contursi, líder da chapa Palmeiras Forte. Na quarta-feira o grupo vai promover um jantar em um hotel no centro da capital paulista para formalizar o lançamento da candidatura. A candidatura foi protocolada no último dia 11.

A empresa quer estreitar o vínculo com a atual gestão do Palmeiras e deve, inclusive, abrir uma unidade da Crefisa dentro do Allianz Parque nos próximos meses.