Palmeiras e Cruzeiro jogam às 19h30 O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, na quarta-feira, será realizado às 19h30, no Palestra Itália, e terá transmissão da PSN. A TV Globo optou por mostrar Corinthians x Atlético-PR, às 21h40. Os geradores de energia serão instalados na tarde desta terça-feira no estádio do Alviverde. Dois aparelhos serão utilizados, um para os quatro refletores e outro para a iluminação dos vestiários e cabines de imprensa. Mais um, de reserva, foi alugado. A Traffic, que detém os direitos da Libertadores, bancou o preço do aluguel dos geradores. Cada um custou R$ 3.500,00, funciona a óleo diesel e tem 445 KVA de potência. A partida de volta deverá ocorrer na quarta-feira, dia 30, às 15 horas, em Ipatinga.