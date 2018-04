Palmeiras e Cruzeiro trocam Souza por Ananias

SÃO PAULO - Palmeiras e Cruzeiro chegaram a um acordo para a troca de dois jogadores. O volante Souza vai para o time mineiro em definitivo, pois seu contrato se encerraria no fim do ano e ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube no próximo mês. Em troca, o clube paulista receberá o atacante Ananias por empréstimo. "Houve um acerto entre os clubes, o Souza vem e o Ananias vai", avisa Valdir Barbosa, gerente de futebol do Cruzeiro.

Ananias tem mais quatro anos de vínculo com a equipe de Belo Horizonte e justamente por isso ainda não está definido por quanto tempo será o empréstimo do ex-jogador da Portuguesa. "Isso a gente ainda está definindo. Estamos antecipando a saída do Souza e estamos discutindo o tempo de empréstimo do Ananias, que pode ir além deste ano", conta o dirigente.

A expectativa no Cruzeiro é que Souza chegue à capital mineira na sexta-feira para realizar exames médicos e ser aprovado. O mesmo se pode dizer para Ananias, que é esperado no CT do Palmeiras. Com a chegada do jogador, o técnico Gilson Kleina ganhará mais uma opção para o ataque.