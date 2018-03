Palmeiras e Diadora acertam por três anos Foram cinco meses de reuniões e acertos ? e uma forte concorrência tentando atravessar o negócio. O Palmeiras, porém, acabou dando preferência à primeira empresa que se ofereceu para substituir a Rhumell como fornecedora de material esportivo para o clube: a Diadora. Num jantar reservado no próprio Parque Antártica, quinta-feira, a cúpula do clube e os principais representantes da empresa de origem italiana acertaram os detalhes do acordo, que deve vigorar durante três anos. O Palmeiras receberá R$ 3 milhões por ano. Roberto Baggio, estrela da marca, deve vir para o lançamento. Leia mais no Jornal da Tarde