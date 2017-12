Palmeiras é favorito contra o São Paulo O Palmeiras é o único interessado no clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 18h10, no Pacaembu. Com as atenções todas voltadas para o Mundial de Clubes da Fifa, de 11 a 18 de dezembro, no Japão, o time do Morumbi poupará quase todos os titulares ? Rogério Ceni e Christian são os mais experientes na escalação. Já a equipe do Palestra Itália precisa da vitória a qualquer preço para manter as chances de brigar por uma vaga na Copa Libertadores ? ocupa o 5º lugar do Brasileiro, com 58 pontos, seis atrás do Goiás. O zagueiro Gamarra definiu o espírito do Palmeiras para a reta final do Brasileiro. ?Cada um dos cinco jogos que faltam serão decisões?, avisou o paraguaio. Dessa forma, não há outra maneira de encarar o clássico, mesmo diante dos reservas do São Paulo: com muita seriedade. ?A nossa opção é sempre buscar a vitória?, disse o técnico Emerson Leão, que respeita a opção do comando são-paulino em poupar seus jogadores. ?Entendemos que, para eles, é muito mais importante agora preservar seus atletas.? Para tentar a vitória depois de duas derrotas seguidas ? para o Flamengo e Atlético-PR ?, Leão deu outra cara ao Palmeiras. Mudou o esquema tático, passando do 3-5-2 para o 4-4-2, e promoveu André Cunha, Michael e Washington para o time titular. ?Agora vou ter quatro definidores (Marcinho, Juninho, Washington e Gioino), e não apenas dois. Quero entrar em campo para definir o resultado?, explicou o técnico. Se resta alguma motivação para o São Paulo, é a de alguns garotos que tentam mostrar serviço e provar que podem ganhar uma vaga na delegação que vai ao Japão, no dia 5 de dezembro, para a disputa do Mundial ? apesar de a lista estar praticamente definida. ?É uma oportunidade de mostrar trabalho e a vaga no Mundial será conseqüência disso?, disse o meia Richarlyson, que tentará ajudar Christian no ataque. Para alguns são-paulinos, apesar de ser um clássico, a pressão é menor, pois o time já não tem objetivos no campeonato ? tem 52 pontos, no 10º lugar. ?Mas a responsabilidade é a mesma, pois cada um sabe o que deve fazer, quando começa o jogo?, disse o volante Denilson.