Palmeiras e Felipe ainda sem acordo O diretor de Futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, conversou nesta terça-feira novamente com Reinaldo Pitta, empresário do lateral e meia Felipe, hoje no Vasco. ?Não vamos pagar nada pelo passe, que está estipulado em US$ 6 milhões, aceitamos pagar apenas o salário?, diz, acreditando que não há mais passe de jogador no País. Ele diz também que até o fim da semana anunciará um reforço para a equipe que viaja dia 27 para Teresina, sede da primeira fase da Copa dos Campeões. Sábado haverá treino contra o Mirassol.