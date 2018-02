Palmeiras e Figueirense empatam: 2 a 2 A vaga na Libertadores de 2006 começa a ficar bem mais difícil para o Palmeiras, que vencia o Figueirense por 2 a 1, mas cedeu o empate nos acréscimos, nesta quarta-feira, no Palestra Itália. O destaque do jogo foi o atacante Edmundo, que marcou os dois gols do time catarinense, ambos de pênalti, mas não comemorou, em respeito ao ex-clube. Com o empate, o Palmeiras soma 55 pontos, mas segue em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, fora da zona de classificação para a Libertadores. Já o Figueirense tem 38, ainda ameaçado pelo rebaixamento. O Palmeiras não fez uma boa partida. O time demorou para entrar no jogo e deixou o Figueirense à vontade em pleno Palestra Itália. O volante Roger, incumbido de marcar Edmundo individualmente, não conseguiu cumprir a missão. Melhor para o veterano jogador de 34 anos, que organizou como quis o ataque da equipe catarinense. Assim, o Figueirense abriu o placar aos 18 minutos. Numa bola levantada na área palmeirense, Adriano venceu a disputa pelo alto com Gamarra e deixou Edmundo diante do goleiro Marcos, que fez o pênalti. O próprio Edmundo cobrou e marcou. O empate palmeirense veio numa jogada de Baiano, que sofreu falta na entrada da área. Ele mesmo cobrou, com um forte chute que o goleiro Gustavo rebateu. Aí, o atacante argentino Gioino só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol, aos 35 minutos. No início do segundo tempo, Juninho deu uma arrancada e passou para Baiano, que chutou na saída do goleiro Edson Bastos - ele entrou no lugar de Gustavo, contundido. Era a virada do Palmeiras, logo aos 3 minutos. Depois disso, o Palmeiras tentou segurar a vantagem, sem muita inspiração para ampliar o placar. E foi castigado no final. O lateral Bruno chutou por cobertura, tirando o goleiro Marcos da jogada, mas Baiano evitou o gol usando a mão. O árbitro Leonardo Gaciba marcou pênalti e expulsou o lateral palmeirense. Aí, já aos 46 minutos, Edmundo foi para a cobrança e marcou seu segundo gol no jogo, definindo o empate por 2 a 2. E, como na primeira vez, não comemorou.