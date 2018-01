Palmeiras e Flamengo fazem clássico para cumprir tabela

Flamengo e Palmeiras fazem um dos poucos jogos que não têm algo importante em jogo para nenhuma das equipes. No máximo, um adeus digno do Brasileiro. No lado carioca, todos torcem para o ano acabar logo enquanto no Alviverde, o fim de ano é só alegria. Em climas totalmente opostas, as equipes se enfrentam às 17h, no estádio do Maracanã.

Embora nos últimos dez jogos do Nacional, tenha vencido apenas um e esteja seis partidas sem um resultado positivo, o Palmeiras só quer saber de comemorar o título da Copa do Brasil. O técnico Marcelo Oliveira não definiu quem joga, mas deve escalar só reservas. Robinho, suspenso, está fora. A tendência é que o time seja a base que enfrentou o Coritiba, na rodada passada.

As únicas alterações devem ser a entrada de Juninho no lugar de Mouche e Taylor na vaga de Lucas, na lateral-direita. O técnico Marcelo Oliveira não deu pistas da equipe que vai a campo, mas deve aproveitar o jogo para dar mais oportunidades para alguns atletas que foram pouco aproveitados neste ano.

O jogo, inclusive, deve ser o adeus de alguns atletas. Andrei e Kelvin, por exemplo, têm contrato até dezembro e não devem ter o vínculo renovado. Já Nathan, Leandro Almeida, Alecsandro e Amaral estão cotados para serem emprestados ano que vem.

No Flamengo, o time carioca perdeu em casa para o Atlético-PR, na rodada passada, e quer aproveitar a descontração do rival para vencer e conseguir amenizar o vexame. Paolo Guerrero, machucado, não joga. Emerson está recuperado de dores na perna direita e deve atuar normalmente.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Paulo Victor; Pará, Wallace, Marcelo e Jorge; Márcio Araújo, Jajá e Alan Patrick; Gabriel, Everton e Emerson

Técnico: Jayme de Almeida

PALMEIRAS: Fábio; Taylor, Nathan, Leandro Almeida e João Paulo; Amaral, Andrei Girotto, Allione, Juninho e Kelvin; Alecsandro

Técnico: Marcelo Oliveira

JUIZ: Wagner Reway (MT)

LOCAL: Maracanã, no Rio

HORÁRIO: 17h