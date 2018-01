Palmeiras e Flamengo: jogo ruim, 0 a 0 O Palmeiras segue sem perder sob o comando de Emerson Leão. Mas nesta quinta, o time paulista sofreu para segurar o empate sem gols com o Flamengo, na Ilha do Governador. O placar de 0 a 0 acabou sendo comemorado pelos palmeirenses. O time tem agora 20 pontos. O Fla, 13. O alviverde enfrenta domingo o Atlético-PR, no Pacaembu, em jogo de portões fechados para o torcedor. O minuto de silêncio em homenagem ao ex-jogador Jair Rosa Pinto, ídolo das duas equipes, que morreu nesta quinta no Rio, foi o que de mais emocionante aconteceu nos primeiros 45 minutos de disputa. Se Jair estivesse vivo, certamente não reconheceria nenhum dos times aos quais tanta alegria deu. O primeiro tempo foi de doer, sobretudo para os palmeirenses, que viram uma equipe recuada, errando passes e pouco produzindo no ataque. O primeiro chute do Verdão ao gol ocorreu aos 30 minutos, de Reinaldo. O trio sensação formado por Juninho, Pedrinho e Marcinho, reverenciado pelo técnico Leão, naufragou na Ilha do Governador. Não fizeram nada. A armação então voltou a ficar com Marcinho Guerreiro. O volante de pouca técnica parecia atrair a bola nos contra-ataques. Sem qualidade, quase sempre dava em nada. O Flamengo, sem Júnior Baiano e com a corda no pescoço, mostrou muita disposição. Ficou com a bola por mais tempo nos pés e teve as melhores oportunidades. Nada, entretanto, que tirasse a paciência de Leão. Os dois treinadores, diga-se, ficaram o tempo todo à beira do gramado orientando suas equipes. Leão ficou furioso. Juninho tentou explicar dizendo que o gramado do campo não permitiu o toque de bola de primeira. O treinador não quis saber. "Juninho e Pedrinho erraram muitos passes", disse. "Por isso que fiz as trocas e coloquei dois atacantes de ofício." A dupla Juninho e Pedrinho não voltou para o segundo tempo. Entraram Washington e Gioino, obrigando agora o time jogar mais pelas laterais - outra cobrança de Leão. O Palmeiras continuou mal no segundo tempo, tomando pressão e contando com os chutes tortos dos jogadores rubro-negros. O Fla roubou mais bola e atacou mais também. Souza, de falta, Renato, nas sobras, e até o desconhecido Bruno Mezenga tiveram chances de marcar. A melhor oportunidade do Palmeiras havia sido uma falta de Marcinho, aos 19. O Flamengo foi mais perigoso. Aos 45, por pouco, o Palmeiras não marca, após um bate-rebate na área. Mas, ficou só no quase mesmo.