Palmeiras e FPF terão de indenizar viúva A Sociedade Esportiva Palmeiras e a Federação Paulista de Futebol (FPF) foram condenados a pagar pesada indenização à viúva Isabel Vera Sposito, de 71 anos, mãe do taxista Vagner Sposito, de 42 anos. Vagner morreu no Hospital das Clínicas às 22h45 de 16 de junho de l999, minutos após sofrer um ataque cardíaco nas arquibancadas do estádio Palestra Itália, no Parque Antártica. Ele não resistiu as emoções durante a partida entre o Palmeiras, seu time do coração, e o Deportivo Cali, na disputa da Taça Libertadores da América. O juiz da 15ª Vara Cível da Capital, Mário Chiuvite Júnior - na primeira decisão no Brasil sobre a matéria - concluiu pela responsabilidade das duas entidades, por não manterem no estádio, a disposição de todos os torcedores, uma UTI especializada em acidentes vasculares. Assinala que, dada a repercussão da partida "qualquer torcedor poderia ser vítima de um infarto ou outra anomalia cardio-respiratória". Para o magistrado, Vagner poderia ter sobrevivido, se houvesse no local uma unidade móvel para socorro imediato. Acrescenta que eventual doença preexistente, relativa à vítima, ou a sua predisposição quanto à ocorrência de infarto, ?não retira a culpa dos réus?. A sentença acolheu integralmente ação proposta no ano 2000 pelo advogado Geraldo Jabur, em favor da viúva que era sustentada pelo filho. O Palmeiras e a FPF deverão pagar à Isabel indenização por dano moral no valor de mil salários mínimos (R$ 240 mil). Por danos materiais pagarão à Isabel pensão mensal , até o fim de sua vida, de R$ 2.333,32, equivalente a 2/3 do ganho médio mensal do taxista que era de R$ 3.500,00. As prestações vencidas, a contar do dia do falecimento, deverão ser pagas em um única parcela. Sobre todos os valores incidirão juros e correção monetária. O Palmeiras e a Federação foram condenados também a pagar as custas do processo e honorários dos advogados arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O advogado Geraldo Jabur calcula em mais de R$ 1 milhão o valor total da indenização. Na ação ele acusou os réus de agirem com negligência, face às seguintes circunstâncias: retardo no atendimento médico, péssimo estado da ambulância que estava dentro do estádio e ausência de médicos especializados. Na sentença o juiz Mário Chiuvite Júnior afirma que se qualquer torcedor fosse acometido de problemas de saúde, o socorro seria dificultado pelo fato de mais de 25 mil pessoas se aglomerarem no Parque Antartica. Ele considerou o estádio Palestra Itália " inadequado para abrigar uma partida de futebol de tanta relevância". Para ele o jogo deveria ter ocorrido em estádio de maior dimensão, o Morumbi, por exemplo, a fim de permitir " amplo acesso ao socorro de cada torcedor acometido de um problema ". As entidades condenadas podem recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça.