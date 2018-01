Palmeiras e França: fim das negociações A negociação entre Palmeiras e França está definitivamente encerrada. A informação foi passada neste domingo à Agência Estado pelo empresário do atacante, Wágner Ribeiro. Segundo ele, o Bayer Leverkusen, que detém os direitos federativos do atleta, manifestou-se favorável a sua permanência no clube na próxima temporada européia, que começa no segundo semestre. "A negociação com o Palmeiras não avançou. Recebemos uma proposta do diretor Fernando Gonçalves, mas não houve possibilidade de liberação." De acordo com ele, França só deixará o Bayer neste momento para defender outro clube da Europa. "Fomos procurados pelos dirigentes do Bétis, da Espanha. Mas prefiro esperar. O França praticamente não jogou na última temporada e agora quer recuperar o tempo perdido." O Palmeiras foi o primeiro clube brasileiro a procurar França e tentar trazê-lo de volta ao País. Ofereceu R$ 100 mil mensais de salário, e esperava que o Bayer bancasse pelo menos mais R$ 100 mil. Há um mês, o próprio Fernando Gonçalves anunciou à imprensa que a transação estava fechada. Mas neste domingo, Mário Gianini, o outro diretor de Futebol, mostrava-se conformado. "A negociação estava se arrastando demais e particularmente eu não acreditava mais que pudesse evoluir." O clube continua correndo atrás de um atacante. Guilherme, que está no Atlético Mineiro, é o segundo nome da lista. O jogador aceitou reduzir sua proposta e acertou verbalmente um contrato de empréstimo até o final do ano. Mas não agrada ao técnico Jair Picerni, que prefere Adhemar, do São Caetano, nem ao presidente Mustafá Contursi, que tem a palavra final. Nas últimas horas, os nomes de André, dispensado pelo Internacional (RS) semana passada, e Robson, do Paysandu, ganharam força no Parque Antártica. A equipe volta a treinar neste domingo após o empate de sábado contra o Santa Cruz por 2 a 2 no Recife. O próprio técnico Jair Picerni reconheceu que o resultado não foi bom. "Projetamos ganhar os três pontos e voltamos com apenas um. No campeonato, já perdemos quatro pontos em casa. Agora temos que vencer o Mogi Mirim sábado que vem de qualquer jeito." O treinador lamentou a maneira como a equipe cedeu o empate faltando três minutos para o final do jogo. "Segunda divisão exige atenção em todos os momentos. Deixamos o resultado escapar nos detalhes. O Palmeiras foi superior durante os 90 minutos." Picerni voltou a negar desentendimentos com Pedrinho e Muñoz, que semana passada reclamaram de sua postura como treinador e o acusaram de falta de diálogo. "Não me preocupo especificamente com nenhum jogador. Aqui se trabalha pensando no resultado. E o que for melhor para o grupo será feito." Até amigos antigos do técnico, como Adãozinho, mostram descontentamento. "Desde que cheguei ao Palmeiras não tive nenhuma chance de jogar na minha posição", reclamou o volante após o empate contra o Santa Cruz.