Palmeiras é homenageado com selo O Palmeiras será homenageado pelos Correios com o lançamento de um selo comemorativo à conquista da Libertadores de 1999. A empresa já havia homenageado Santos, Vasco e Grêmio e até o fim do ano serão lançados os do Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. O selo do Palmeiras será lançado no dia 1 de outubro, terá uma tiragem de 2 milhões e será vendido a R$ 0,70.