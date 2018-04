Palmeiras e Inter disputam título simbólico do 1.º turno

O título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileirão pode ser definido neste sábado, quando acontecem três jogos. Na abertura da 19.ª rodada, o líder Palmeiras pode assegurar a conquista, desbancando o Internacional e o Atlético-MG, os outros dois times ainda com chances de ultrapassá-lo na primeira metade do campeonato.

O Palmeiras faz neste sábado o seu último jogo no primeiro turno, ao receber o Botafogo, do estreante técnico Estevam Soares, a partir das 18h30 (com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3), no Estádio Palestra Itália. Para assegurar o título simbólico, os palmeirenses precisam ganhar e ainda torcer por um tropeço do Inter, que entra em campo no mesmo horário.

Enquanto o Palmeiras está com 36 pontos, o Internacional soma 30 e tem dois jogos a menos. Por isso, os dois podem terminar o primeiro turno do campeonato com os mesmos 39 pontos, o que favoreceria o time gaúcho, que ficaria com a liderança por ter o maior número de vitórias (primeiro critério de desempate): 12 a 11.

Neste sábado, o Internacional visita o Santo André, também a partir das 18h30, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Para o clube gaúcho, será a chance de recuperar a vice-liderança, hoje nas mãos do Atlético-MG (32 pontos), e manter as chances de conquistar o título do primeiro turno do Brasileirão.

O outro candidato na luta pelo título simbólico é o Atlético-MG, que só joga no domingo. O time mineiro está em segundo lugar no campeonato, com 32 pontos, mas tem um jogo a menos do que o Palmeiras. Assim, em caso de tropeço palmeirense diante do Botafogo, poderia terminar na frente, desde que o Inter também falhe.

Se a definição do título simbólico do primeiro turno não ocorrer já neste sábado, todos terão de esperar um pouco mais de tempo. Isso porque os jogos atrasados do Internacional só acontecerão nos dias 26 de agosto, contra o Santos, na Vila Belmiro, e 2 de setembro, contra o próprio Atlético-MG, em Porto Alegre.

Na outra partida deste sábado, o Avaí quer fechar o primeiro turno com chave de ouro. Com uma invencibilidade de oito jogos - seis vitórias e dois empates -, o time catarinense enfrenta o Náutico, a partir das 18h30, na Ressacada, em Florianópolis, já sonhando com uma vaga no G-4, o grupo dos quatro melhores do campeonato.