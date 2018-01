Palmeiras e Lusa caminham juntos Depois de um bom tempo sem disputar partidas oficiais, Palmeiras e Portuguesa fazem os últimos acertos para a estréia no Campeonato Brasileiro da Série B. O Alviverde apresentou neste sábado o volante Marcinho, o último reforço antes da primeira partida, contra o Brasiliense, no próximo sábado, dia 26, - até agora, no Estádio Serejão, o Boca do Jacaré. Leia mais no Estadão